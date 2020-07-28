شكرا لقرائتكم محمد الشناوى: نفسى أروح الأولمبياد وجاريدو مستفز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد الشناوى أنه يتمنى المشاركة في أولمبياد طوكيو والتى تأجلت من العام الجارى إلى المقبل بسبب جائحة كورونا.
وتحدث الشناوي خلال حواره على قناة الأهلى عن مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:" فريق الوداد المغربي صعب جدا واللاعيبة كلها مركزة خاصة أن جاريدو تعود على استفزازنا في الملعب".
قال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن قرار تجديد عقده للقلعة الحمراء لم يأخذ وقت.
كشف الشناوى خلال حلوله ضيفا على قناة الأهلى كواليس تجديد عقده:" تجديدى للاهلى لم يأخذ وقت جلست مع أمير توفيق وجددت عقدى في 20 دقيقة".
وتحدث الشناوى عن فترة الحجر المنزلى بسبب كورونا قائلا:" فترة الجلوس في البيت كانت صعبة جدا وكنا نتواصل مع الجهاز الفني بالتليفون ولكن هذا الحال كان يمر به العالم كله".
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