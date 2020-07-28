شكرا لقرائتكم حسام غالى: كوبر كان بيسألنا الأهلى بيكسب بالحكام.. والخطيب رمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أن الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق كان يستفز لاعبى الأهلى وبيرمى كلام عليهم.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية: "كوبر كان بيرمى كلام ويسأل أسئلة غريبة منها هو الأهلى بيكسب بالحكام، مش عارف في الأرجنتين بيقولوا مثلا أن الأهلى بيكسب بالحكام ولا أيه، وكان بيعامل لاعيبه الأهلى بشكل غير جيد ويستفزهم".

وتابع حسام غالى: "زعل جدا لما نزلنى فى مباراة نيجيريا وكنا مغلوبين واحد صفر ولازم نتعادل، فطلبت من اللاعبين نهاجم ونزود شويه فى نصف الملعب وسجلنا هدفا عن طريق صلاح، فغضب منى أنى غيرت طريقته، ولم يشركنى في مباراة الإياب في القاهرة، رغم أن التعادل ده كان سبب في صعودنا".

وعن الخطيب، قال نجم الأهلى: "محمود الخطيب رمز لكل الأهلاوية ولو نزل الانتخابات المقبلة هنتخبه، لأنه استمرار لرؤساء النادى الكرويين بعد حسن حمدى وعبده صالح الوحش وصالح سليم".

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وعن رحيل وائل جمعة، قال غالى: "لم أتسبب فى رحيل وائل جمعة بسبب المشكلة التي كانت بينى وبينك، ولكن تصريحاته هى سبب رحيله من الأهلى".

وتابع مدير الكرة بالجونة: "رفضت العمل في اتحاد الكرة مع اللجنة الخماسية لأنى كنت قايل كلمة للجونة فمينفعش أخلى بيهم".

وأوضح حسام غالى: "خطوة اتحاد الكرة لسه بدرى شويه عليها وأميل لخطوة انتخابات الأهلى ولكن كل دورة لها ظروف بسبب الناس اللى هتترشح معاهم".

وأكد حسام غالى: أن الأهلى صاحب النصيب الأكبر فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، على الرغم من قوة الزمالك والرجاء والوداد المغربيين.