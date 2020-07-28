شكرا لقرائتكم حسام غالى: لن أحضر مباراة الأهلى والجونة الودية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أنه لن يكون حاضرا فى مباراة الأهلى مع الجونة غدا الثلاثاء الودية استعدادا للدورى.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية: "لن أحضر مباراة الأهلى والجونة غدا، لأنى فى إجازة حاليا من العمل فى الجونة بسبب كثرة الضغوط التى عشتها فى مسيرتى".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "بعد الاعتزال استغلت على طول فى الأهلى وبعدها فى الجونة ولم أحصل على إجازة نهائيا فطلبت من بيدرو ونادر شوقى إجازة بسبب التعب لذلك لن أتواجد فى مباراة الأهلى والجونة".

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وأوضح حسام غالى: الأهلى "بيتى" ولن يمنعنى أحد من دخوله طوال حياتى، فعدم حضورى غدا بسبب الإجازة وليس لأى سبب أخرى حتى لا يخرج أحد ويخلق قصص أخرى.

وأوضح حسام غالى: "إن الأهلى تعرض لأزمة مالية كبيرة فى 2012 وكنا مش بناخد مستحقاتنا لمدة موسم أو أكثر لأن ماكنش فيه فلوس فى النادى وكنا صابرين".

وأوضح نجم الأهلى السابق: كنت أنا واللاعبين الكبار بندفع رواتب لاعبى الأهلى اللى ما يقدروش يستحمله عدم أخذ الرواتب لمدة موسم، وكنا خايفين أن حد يتكلم فى الإعلام أنه مش بياخد فلوس، ونجحنا فى التتويج ببطولة أفريقيا 2012 أمام الترجى 2/ 1 فى تونس".