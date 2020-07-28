شكرا لقرائتكم هشام حنفى: ضربت شادى محمد بعد ما طلب تغييرى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى هشام حنفى نجم الأهلى نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، كواليس مشادته مع شادى محمد مدافع الفريق السابق، خلال مواجهة الإسماعيلى بالدور قبل النهائي لكأس مصر، قائلاً: " كنا متقدمين على الدراويش بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وكان شادى محمد لسة جديد فى النادى ووجدته يشاور للجهاز الفني ويطالبهم بتغييرى، وأخراجي من أرض الملعب بدعوى أنني لم أعد قادر على اللعب وإن الإسماعيلى ضاغط علينا، وهنا حدثت مشادة عابرة بيننا وعاتبته بضربة رأس خفيفة ولاحظها الجمهور في المدرجات قبل أن يتحدث مع الراحل ثابت البطل بعدها وقال لي: "هجبلك حقكك."

وأضاف حنفى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "بين شوطي المباراة قولت للجهاز الفني أنني لن أستكمال المباراة بسبب هذه المشادة وخرجت فعلاً وشارك بدلاً مني النيجيري يوسف يعقوب لاعب الفريق السابق وفي الشوط الثاني سجل الأسماعيلي أربعة أهداف لنخسر المباراة بأربعة أهداف لهدفين، وبعدها الجماهير حملتنى المسئولية".

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وأكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هذا المشادة تسببت في خضم مبلغ منه وكذلك من شادي محمد وأنقطع الحديث بيننا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل أن يتدخل بعض لاعبو الأهلي للصلح بيننا.

ووجه هشام حنفى نصيحته للجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بإن يتم الاعتماد على الناشئين فى المرحلة المقبلة وعقب حسم لقب الدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر قادر على حسم اللقب قبل نهاية الدور الثانى بعدد مباريات كثيرة، وبعدها من الأفضل أن يتم منح الفرصة للناشئين لتجهيزهم، خاصة وإن القطاع يضم عدد كبير من المواهب.

واستطرد نجم الأهلى السابق، إن الكرة فى مصر فقدت الإنتماء وأصبح المال هو المتحكم الأساسى فى انتقالات اللاعبين.