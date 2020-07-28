شكرا لقرائتكم عمرو السولية: فايلر يطالبنا بالهجوم والدفاع لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية لاعب وسط الأهلى إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني يطالبهم بالهجوم والدفاع حتى يحافظ اللاعب على مكانه في الملعب.

تحدث السولية خلال حواره على قناة الأهلى عن نظام مباريات دوري أبطال أفريقيا:" مباراتى ذهاب وعودة في دوري أبطال أفريقيا أفضل لنا من لقاء واحد لأننا متعودين على ذلك".

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تابع السولية حديثه عن فترة الحجر المنزلى :" فترة كورونا كانت صعبة على الجميع وتأثرنا بها وكنت أقضى الوقت مع أسرتى واللعب مع أطفالى وكنت محافظا على الأكل وتواصلي مع الجهاز الفني كان عن طريق التليفون".