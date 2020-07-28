شكرا لقرائتكم حسام غالى: لم أتسبب في رحيل وائل جمعة من الأهلى وهذا سبب رفضى للاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أنه لم يكن له علاقة برحيل وائل جمعة مدافع الأهلى السابق عن الأهلى.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية: "لم أتسبب فى رحيل وائل جمعة بسبب المشكلة التي كانت بينى وبينك، ولكن تصريحاته هى سبب رحيله من الأهلى".

وتابع مدير الكرة بالجونة: "رفضت العمل في اتحاد الكرة مع اللجنة الخماسية لأنى كنت قايل كلمة للجونة فمينفعش أخلى بيهم".

وأوضح حسام غالى: "خطوة اتحاد الكرة لسه بدرى شويه عليها وأميل لخطوة انتخابات الأهلى ولكن كل دورة لها ظروف بسبب الناس اللى هتترشح معاهم".

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وأكد حسام غالى: أن الأهلى صاحب النصيب الأكبر فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، على الرغم من قوة الزمالك والرجاء والوداد المغربيين.

وأوضح مدير الكرة في الجونة: "من وجهة نظرى أن يتم إلغاء الدورى هذا الموسم ونبدأ الإعداد لدورى جديد، ولكن المشكلة فى الرعاة والفلوس فلازم نكمل الدورى هذا الموسم، وده قرار دولة وإحنا ملتزمين به".

وأضاف مدير الكرة فى الجونة: "أأتمنى زيادة عدد المحترفين فى الدورى المصرى لأن ذلك سيرفع من جودة الدورى ويزيد من العوائد على الدورى مثل الدورى السعودى، ولن يضر المنتخب ولكن سيفيد اللاعبين المحليين ويرفع من حماسهم ومستواهم".