شكرا لقرائتكم حسام غالى: مع إلغاء الدورى هذا الموسم.. وأتمنى زيادة عدد الاجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة بالجونة، أنه كان مع إلغاء بطولة الدورى هذا الموسم والتجهيز للدورى الجديد بسبب ضيق الوقت.

وقال حسام غالى نجم الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظرى أن يتم إلغاء الدورى هذا الموسم ونبدأ الإعداد لدورى جديد، ولكن المشكلة فى الرعاة والفلوس فلازم نكمل الدورى هذا الموسم، وده قرار دولة وإحنا ملتزمين به".

وأضاف مدير الكرة في الجونة: "أأتمنى زيادة عدد المحترفين فى الدورى المصرى لأن ذلك سيرفع من جودة الدورى ويزيد من العوائد على الدورى مثل الدورى السعودى، ولن يضر المنتخب ولكن سيفيد اللاعبين المحليين ويرفع من حماسهم ومستواهم".

وأكد حسام غالى: "لن أحضر مباراة الأهلى والجونة غدا، لأنى فى إجازة حاليا من العمل فى الجونة بسبب كثرة الضغوط التى عشتها فى مسيرتى".

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وأضاف نجم الأهلى السابق: "بعد الاعتزال استغلت على طول فى الأهلى وبعدها فى الجونة ولم أحصل على إجازة نهائيا فطلبت من بيدرو ونادر شوقى إجازة بسبب التعب لذلك لن أتواجد فى مباراة الأهلى والجونة".

وأوضح حسام غالى: الأهلى "بيتى" ولن يمنعنى أحد من دخوله طوال حياتى، فعدم حضورى غدا بسبب الإجازة وليس لأى سبب أخرى حتى لا يخرج أحد ويخلق قصص أخرى.

وأوضح حسام غالى: "إن الأهلى تعرض لأزمة مالية كبيرة فى 2012 وكنا مش بناخد مستحقاتنا لمدة موسم أو أكثر لأن ماكنش فيه فلوس فى النادى وكنا صابرين".

وأوضح نجم الأهلى السابق: كنت أنا واللاعبين الكبار بندفع رواتب لاعبى الأهلى اللى ما يقدروش يستحمله عدم أخذ الرواتب لمدة موسم، وكنا خايفين أن حد يتكلم فى الإعلام أنه مش بياخد فلوس، ونجحنا فى التتويج ببطولة أفريقيا 2012 أمام الترجى 2/ 1 فى تونس".