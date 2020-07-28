شكرا لقرائتكم محمد الشناوى: جددت للأهلى في 20 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن قرار تجديد عقده للقلعة الحمراء لم يأخذ وقت.

كشف الشناوى خلال حلوله ضيفا على قناة الأهلى كواليس تجديد عقده:" تجديدى للاهلى لم يأخذ وقت جلست مع أمير توفيق وجددت عقدى في 20 دقيقة".

وتحدث الشناوى عن فترة الحجر المنزلى بسبب كورونا قائلا:" فترة الجلوس في البيت كانت صعبة جدا وكنا نتواصل مع الجهاز الفني بالتليفون ولكن هذا الحال كان يمر به العالم كله".

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وعن رأيه في نظام مباريات دوري أبطال أفريقيا قال:" مباراتى ذهاب وعودة في دوري أبطال أفريقيا أفضل لنا من لقاء واحد".

تابع الشناوي:" لا بد ألا نفكر بطريقة أن الدوري حسم للأهلى والدليل الموسم الماضى خطفنا اللقب من الزمالك على الرغم من أننا كنا بعيد عن المنافسة".