شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث الخطة التنفيذية للعام المالى الجديد مع رؤساء الإدارات المركزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة اليوم مع رؤساء الإدارات المركزية مديرى العموم بالوزارة ، لاستعراض إنجازات وزارة الشباب و الرياضة خلال العام المالى 2019/2020 ، مع عرض الخطة التنفيذية للعام المالى الجديد 2020/2021 ، بمقر الوزارة ، على أن تعقد الجلسة ظهر غد الثلاثاء ، بحضور وزير الرياضة .

ونفذت وزارة الشباب والرياضة امس احتفالية كبري لتوزيع حقائب الكرامة علي الوافدات السوريات وبعض الجنسيات المختلفة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي.

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة تتوُيج مركز شباب شبرا نبات "الغربية" بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، بعد تغلبه على مركز شباب كفر قشاش "البحيرة " في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بهدف لكل فريق ، على الملعب القانوني بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة والإعلاميين.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب تختلف عن سابقتها في ظل وجود فيروس كورونا ، مؤكداً أنه تم عمل التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباراة.