شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلطان: سيتم عمل مسحة لجميع الأندية عقب أجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه سوف يتم عمل مسحة لجميع الأندية عقب أجازة عيد الأضحى و قبل أستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر لها 6 أغسطيس المقبل .
وأضاف محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أنه سوف يتم عمل مسحة لكل فريق قبل كل مباراة 48 ساعة وظهور النتيجة قبل المباراة 24 ساعة لاتخاذ القرارات اللازمة و ما حصل بفريق الإنتاج الحربى حالة أستثنائية و لابد من تطبيق الاشتراطات الاحترازية .
أعلن اتحاد الكرة ، اشتراطات عودة الدوري يوم 6 اغسطس المقبل ويعض الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في المباريات بجانب بعض القواعد العامة التي سيتم اتباعها في المباريات حفاظا علي سلامة اللاعبين .
وأعلن اتحاد الكرة انه سيتم تقسيم الملعب الي 3 مناطق وسيمنع دخول اي فرد المنطقة الآخري ، كما سيتم تقسيم المباريات الي 4 مراحل بداية من إرسال قواءم اللاعبين ويسمح لكل فريق بتواجد 26 فردا في كل مباراة .
كما سيتم الزام الجميع بارتداء الكمامات وأخطار الاندية بألوان القمصان عبر الإيميل والغاء الاجتماعات الفنية مع تطبيق تقنية الفيديو في المباريات .
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