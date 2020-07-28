شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أرض 6 أكتوبر ملك الأعضاء والنادى سدد الأقساط المتبقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أرض السادس من أكتوبر ملك الأعضاء، مشيرا إلى تسديد الأقساط المتبقية بالكامل. وقال منصور، فى تصريح خلال الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية، إن أعضاء الفرع الرئيسى أعضاء بفرع السادس من أكتوبر.

وبدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك بعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

كما قرر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمى.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل فى العمومية، فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، بعدما قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث تكتمل الجمعية العمومية للأبيض بحضور 7500 عضو.