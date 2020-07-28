شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: هدفى الإستمرار مع الإسماعيلى وحصد البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى، إنه لم يقود الدراويش فى مباريات كثيرة، خاصة بعد أن توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "لم ألعب مباريات كثيرة، لكن علينا ان نتحسن ونلعب بشكل أكثر، ولدينا هدف كبير لأننا وصلنا للدور قبل النهائى بالبطولة العربية، وأنا أعلم إنه أمر شيق بالنسبة للجماهير".

أضاف جوميز خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "علينا أن نلعب بجد فى الدورى حتى نطور مركزنا لإنه لا يليق بالإسماعيلى التواجد فى المركز التاسع، ونؤدى الاستعدادات حاليًا بشكل جيد، ونطمح فى تقديم مستوى وأداء مميز مع عودة المنافسات".

تابع المدير الفنى للدراويش حديثه: "هدفى البقاء مع الإسماعيلى أطول فترة ممكنة، لإننى أحب الإسماعيلية وجماهيرها، واتناول الطعام المصرى ذو المذاق الرائع جدًا مثل السمك والجمبرى، وأيضًا هذا موسم المانجو وسنستمتع بها بعد العيد".

علنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.