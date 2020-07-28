شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: 50 مليونا فائص ميزانية الزمالك واستلمت ‏النادى بـ600 جنيه فى خزينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏ميزانية النادي تقارب الـ50 مليون جنيه كفائض بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي قامت الإدارة بها.‏

وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج ‏زملكاوي على شاشة قناة النادي: "استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏ وواصل: "الزمالك سيكون أول ناد في مصر يمتلك استادا خاصا ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنتم عكس الأندية التي ‏تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".‏ وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏

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