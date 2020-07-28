شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: 50 مليونا فائص ميزانية الزمالك واستلمت النادى بـ600 جنيه فى خزينته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ميزانية النادي تقارب الـ50 مليون جنيه كفائض بعد الإنجازات والإنشاءات التي قامت الإدارة بها.
وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي: "استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه فقط". وواصل: "الزمالك سيكون أول ناد في مصر يمتلك استادا خاصا ملكه، وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنتم عكس الأندية التي تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها". وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال عام قادم".
وبدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك بعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.
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