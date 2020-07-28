شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرميطى: العرجون لم يظلم الاهلي في نهائي 2007 أمام النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمين الشرميطي لاعب فريق النجم الساحلى التونسى السابق و لاعب مومباي الهندي الحالي أن مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا 2007 أمام الأهلي تسببت في إحباطنا عقب التعادل في تونس وأشعرنا أننا فقدنا اللقب وأن الفوز على الأحمر في القاهرة بثلاثية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم ولنا، وأوضح أمين الشرميطي خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج جمهور التالتة على قناة أون تاسم سبورت 2 أن الحكم المغربى العرجون لم يظلم الاهلي في نهائي افريقيا 2007 وأن الهدف الاول اربك صفوف الأهلي و كانت هذه المباراة كانت بوابة الاحتراف إلي أوروبا.

وعلق أمين الشرميطى على اللعب في الأهلي والزمالك، أكد أن شرف لاي لاعب في افريقيا اللعب في صفوف الاهلي او الزمالك، مشيرًا إلي أن جماهير الزمالك تحبه كثيرا وتذكرني باستمرار بهدفي في الاهلي 2007 و كنت قريب من اللعب في الزمالك 2015، ولكن المفاوصات لم تكتمل، موضحًا التونسة يشاهدون الدورى المصري بسبب وجود اكثر من لاعب تونسي في مصر.

احتل النادى الأهلى المركز الثالث فى قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم، على الرغم من عدم انتهاء منافسات الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 الذى توقف لمدة قاربت على 4 أشهر إثر انتشار فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى وفاة وإصابة الملايين حول العالم.

انتهت مسابقات دوريات كرة القدم فى معظم دول العالم وتوج ريال مدريد بالدورى الإسبانى وبايرن ميونخ بالدورى الألمانى وباريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى ويوفنتوس بالدورى الإيطالى وليفربول بالدورى الإنجليزى.

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كشف موقع "جول" العالمى أن نادى ناسيونال مونتيفيديو بطل أوروجواى جاء فى صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات برصيد 146 بطولة، فيما احتل نادى بنيارول الأوروجويانى المركز الثانى برصيد 127 بطولة، وجاء النادى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 116 بطولة تضم 96 بطولة محلية و20 قارية.

وقال الموقع إن نادى رينجرز الأسكتلندى فى المركز الرابع برصيد 115 بطولة ثم الرجاء المغربى بالمركز الخامس برصيد 110 بطولة وجاء ريال مدريد الإسبانى فى المركز السادس برصيد 92 بطولة ثم برشلونة فى المركز السابع برصيد 91 بطولة.

وحل ليفربول الإنجليزى بالمركز الــ 18 فى ترتيب قائمة الأندية الأكثر تتويجا فى العالم، وجاء نادى الزمالك فى المركز الـ 21 برصيد 58 بطولة تضم 45 لقبا محليا و13 أفريقيا.