شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف "نقطة ضعف" اللاعب المصرى ويؤكد: أدرب أهم ناد فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أن مشكلة صالح جمعة بدنية وليست فنية، مضيفا: "إنه لاعب موهوب ويملك إمكانيات جيدة ولكن ذلك ليس كل شيء فلا بد أن تكون مفيدا لزملائك وتجتهد بشدة وتنافس زملاءك بقوة حتى تحصل على مكان أساسى داخل الفريق".

وأشاد فايلر فى تصريحات لقناة الأهلى بإمكانيات اللاعب المصرى من حيث المهارة واللياقة البدنية، ولكنه شدد فى نفس الوقت أن ضعف التحرك من غير كرة هو آفة اللاعب المصرى بشكل عام.

وكشف فايلر أن لعب مباراة واحدة فى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا كان الأمر سيكون أسهل فى ظل ظروف كورونا، ولكنه أكد أن الأهلى مستعد لأى شيء سواء تم اتخاذ قرار بلعب مباراة واحدة فى الدور نصف النهائى أو مباراتين.

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وأضاف فايلر: "أشعر بالفخر بعد ترشحى لتدريب الأهلى، خاصة أنه أهم ناد داخل قارة أفريقيا ويعد من أهم فرق العالم"، معلقا: "لم أتردد فى قبول المهمة ولم أحصل على وقت طويل قبل إعلان قرار الموافقة، فتدريب الأهلى تحد كبير ويضيف لأى مدرب".

وتابع فايلر حديثه عن عودة الدوري: "كنت أتمنى بدء الدورى مبكرا مثل أوروبا ولكن للأسف تأخرنا وأعتقد عندما نخوض المباريات سنعود إلى مستوانا ونستطيع تحقيق الدوري".

وواصل: "بعد أربع شهور توقف بسبب كورونا فترة الإعداد تسير بطريقة جيدة واللاعبين مركزين فى التدريبات والأهلى يعمل كأسرة لتحقيق أفضل النتائج ولا انظر إلى المصابين أو لاعب بعينه".

أكمل: "أنا أتابع أداء جميع اللاعبين وأعطيهم الفرصة ليس عندى أساسى أو احتياطى أكيد أى لاعب لا يشارك بيكون محبط وحزين ودا حقه ولا أحزن من ذلك ولكن عندى أفكارى الخاصة التى أطلبها من اللاعبين ولا بد من تطبيقها، ولكن ليس الكل يلتزم بذلك ولا أستطيع أن أرضى جميع اللاعبين لأن نظام كرة القدم 11 لاعبا فى الملعب".