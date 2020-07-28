شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى : عانيت كثيرا في الأهلي والجونة فشل في لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام غالي مدير الكرة بفريق الجونة وقائد فريق الاهلى السابق أنه عانى كثيرا بعد أعتزال اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر، قائلا "بعد عودتي للنادي الأهلي عقب نهاية تجربتي مع نادي ليرس البلجيكي عانيت كثيرا بسبب صغر سن بعض اللاعبين واعتزال اللاعبين الكبار و اللاعبين الصغار في النادي الأهلي في الفترة الماضية كانوا لا يبذلون مجهودا كبيرا في التدريبات الأمر الذي يجعلني ابذل معهم مجهود لتوجيهم بشكل مستمر وحثهم على التدريب بقوة و من قبل ذلك، كان هناك لاعبين كبار بالأهلي على رأسهم محمد بركات ومحمد ابوتريكة ووائل جمعة وعماد متعب وسيد معوض هؤلاء كانوا يعرفون ما عليهم جيدا ويتدربون بقوة لذلك كنت لا اتحدث معهم".

وأوضح حسام غالى خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد توأمة بين النادي الأهلي والجونة قائلا " كل ما في الأمر اني كنت متواجد في النادي الأهلي واعلم اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين وطلبت انضمامهم للجونة و طلبنا لاعبين من الزمالك ولكن لم ننجح في ضمهم، حيث فضلوا اللاعبين عالانتقال لأندية أخرى و طموحنا هذا الموسم هو تواجد الجونة في مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري".

وأشار حسام غالى أن تجربته مع نادي الجونة ناجحة قائلا "عندما توليت منصب مدير الكرة في نادي الجونة، كان لدي هدف اساسي هو اثبات للجميع إني قادر على النجاح في هذا المنصب و في البداية واجهتني بعض المشاكل، حيث لم استطع الفصل بين لاعب الكرة وكوني مدير الكرة، وكنت بتعصب في بعض الأمور، ولكن الأمور هدأت بعد ذلك وأصبحت أكثر هدوءا".