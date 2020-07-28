شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لو مشيت من الزمالك هيبقى زى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال مناقشة الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية : " لومشيت من نادى الزمالك هيبقى زى العراق .

و قال مرتضى منصور خلال الجمعية العمومية لمناقشةالميزانية أن تفكيره يصب فقط فى مصلحة الجمعية العمومية و تطوير النادى و الإرتقاء به مفضلا العمل فى النادى عن السفر فى الخارج لقضاء أجازة صيفية .

بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك بعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل، حيث أقيمت الجمعية العمومية على مدار يومى الأحد والإثنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى حضور 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية على مدار اليومين رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار، وأضاف رئيس الزمالك على هامش الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية أنه يوجه الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور اليوم وأمس لأنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

كما قرر مرتضي منصور رئيس الزمالك، عقد اجتماع مناقشة ميزانية النادي وجدول الأعمال في صالة محمد حسن حلمي.

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وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل فى العمومية، فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، بعدما قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث تكتمل الجمعية العمومية للأبيض بحضور 7500 عضو.