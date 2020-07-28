شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: " أنا وأسرتى أهلاوية أبًا عن جد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر، عن انتمائه الكروى من بين قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك"، مؤكدًا إنه من عشاق ومشجعى القلعة الحمراء، قائلاً: "من خلف الشاشة أنا وأسرتى أهلاوية أبًا عن جد جدى، وأعشق المارد الأحمر وأنتمى له، لكن أمام الشاشة فأنا دائمًا أسعى للحياد دون منح طرف أفضلية عن الطرف الأخر".

أوضح سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه رغم انتمائه وعشقه للنادى الأهلى إلا إنه دائمًا يظهر بثوب الحيادية على الشاشة، وإن الاختلاف فى الانتماءات دائمًا أمر صحى، دون أن يسبب أزمات بين الأطراف.

وكان سيف زاهر، أكد فى تصريحات سابقة إنه على علاقة وطيدة مع جميع أفراد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تحت رئاسة عمرو الجناينى، موضحًا إن تلك اللجنة بريئة من قرار عودة اسئناف مسابقة الدورى المصرى بعد توقف طويل من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "من علاقتى بأفراد اللجنة الخماسية فكان جميعهم متخوفون من عودة استئناف مسابقة الدورى، وكانت رغبتهم إلغاء الموسم وبداية موسم جديد".

Advertisements

تابع زاهر أن اللجنة الخماسية كانت ترغب فى إنهاء الموسم الحالى وبداية موسم جديد، من أجل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية لإنعقاد الجمعية العمومية ومن ثم انتخاب مجلس إدارة للجبلاية، موضحًا أن اللجنة تم تعينها لإدارة الاتحاد وليس لهم يد فى مد فترة عملهم من عدمها، قائلاً: "تم تعيين اللجنة لإدارة الأمور وهما نفسهم يخلصوا عملهم ويمشوا وكل واحد يشوف طريقه".

ووجه سيف زاهر الانتقاد لأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا إن هناك غضب من اللجنة الخماسية بسبب تدخلات مجاهد فى بعض أمور الجبلاية، لاسيما وإن اللجنة الخماسية كانت منعقدة مع مسئولون بالفيفا عن طريق الفيديو كونفرنس، وانتاب اللجنة حالة من الغضب بسبب معلومات مغلوطة وصلت للاتحاد الدولى عن طريق أحمد مجاهد.