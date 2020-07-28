شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: 50 ألف جنيه عقوبة في المقاولون العرب على مخالفة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أنه سوف يتم معاقبة أي لاعب بالفريق بما يقرب من 50 الف جنية يقوم بمخالفة الاشتراطات الاحترازية و الإصابة بفيروس كيورونا خلال التدريبات و مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

وأوضح محمد عادل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه لابد من التحقيق مع فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عقب التصريحات التي أدلى بيها ووصفها بالكارثة و أعتذاره غير مبرر وكان فجر فاروق جعفر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.