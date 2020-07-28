ملف الإثنين..الزمالك يوافق على استكمال الدوري..و8 رسائل من الخطيب في افتتاح قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء 27 يوليو 2020.
الشناوي: تجديد تعاقدي مع الأهلي تم في 20 دقيقة
الجمعية العمومية للزمالك توافق على استكمال بطولة الدوري
فايلر: تمنيت أن يعود الدوري المصري مثل أوروبا
"لتجنب العقوبات والاعداد لأفريقيا".. كارتيرون يوافق على استكمال الزمالك للدوري
فايلر: صالح جمعة رائع فنيًا.. و4 شروط لمشاركته معنا
محمد صلاح يفتح النار على الطويلة: مازلت المدير الفني للنجوم
حسام غالي: تعذبت في بدايتي مع الأهلي
كلوب يحصد جائزة مدرب العام.. وفيرجسون: سأسامحك لإيقاظي الثالثة فجرا
سكاي: هدرسفيلد يصدم الأهلي بشأن رمضان
مرتضى منصور: الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ
"تاريخ مبادئ تطوير".. 8 رسائل من الخطيب في افتتاح قناة الأهلي
تقارير يونانية: أزارو الخطة ب لأولمبياكوس بسبب كوكا
الأهلي يعلن.. حمدي فتحي راحة من التدريبات لبعد عيد الأضحى
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