ميدو: كنت على وشك اللعب للأهلي قبل الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس السابق، أنه كان على وشك الانضمام للنادي الأهلي في سن السابعة من عمره.

وأشار ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار وحل ضيفا عليه حسام غالي، أن "عم جمعة" رآه يلعب في نادي هيليوبلس، فأخبر والده بإمكانية ضمه للعب بالنادي الأهلي.

وأضاف: "ذهبت للنادي الأهلي للعب للفريق"، قبل أن يبلغني والدي: "طالما خبطنا المشوار تعالى نروح الزمالك نشوف الفريق موجود ولا لأ".

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وأكمل: "نزلت تقسيمة في نادي الزمالك، وبعد 5 دقائق لعب فقط، قام مسؤولي النادي بقيدي في قائمة الفريق، كإن كان مكتوبلي ألعب في نادي الزمالك".

وعلق غالي ساخرا: "عم جمعة أنقذنا".

ولعب ميدو في ناشئي نادي الزمالك قبل الانتقال لنادي جينت البلجيكي في سن الـ17، وخوض عدة تجارب احترافية بأندية أياكس، وتوتنهام، ومارسيليا، وروما، وسيلتا فيجو، وويجان، وميدلسبره.