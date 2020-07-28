غالي: كوبر كان يقول أن الأهلي يفوز بالحكام.. وهذه كواليس أزمة نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسام غالي، قائد منتخب مصر السابق، كواليس خلاله مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للفراعنة، مشيرا إلى أنه لم يخالف تعليماته في مواجهة نيجيريا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

وقال غالي، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لم أكن مخطئا مع كوبر، لو عاد الزمن بي سأكرر ما فعلته، كنت أوصل وجهة نظر اللاعبين".

وأضاف: "كوبر كان يوجه أسئلة غريبة للاعبين في المنتخب ويقول أن الأهلي يفوز بالحكام".

وتابع: "كان يتجاهل لاعبي الأهلي بشكل لم أر مثله في حياتي، في عهده انقسم المنتخب إلى أهلي وزمالك".

وانتقل غالي للحديث عن مباراة نيجيريا قائلا: "لم أخالف تعليمات كوبر كما تردد، كوبر كان يطالب اللاعبين في مباراة نيجيريا بالالتزام الدفاعي، وقمت أنا فقط بدفع اللاعبين إلى الأمام مترين فقط".

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وأكمل: "كان المنتخب يحتاج إلى هدف في آخر عشر دقائق لإدراك التعادل، أردت أن نكون في منتصف ملعب نيجيريا بدلا من خسارتنا للاستحواذ، ولذلك طلبت من إبراهيم صلاح التقدم بعض الشيء".

وواصل: "وبالفعل حصلنا على الكرة ومحمد صلاح أحرز منها هدف التعادل، وكان ذلك سبب من أسباب تأهلنا لأمم إفريقيا".

وتابع: "اجتمعت بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها في الطائرة أثناء عودتنا للقاهرة وشرحت له الموقف، وقلت له لا تقلق وأن المعسكر سيسير كما هو واللاعبون سيلتزمون".

أكد: "عقدت محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الثانية أمام نيجيريا في مصر، كانت بصفتي قائد الفريق وتحملي مسؤوليته، ومن أجل شحن اللاعبين وإعطاء حوافز لهم، كانت من أفضل المحاضرات في تاريخي".

وأتم قائلا: "رغم أنني كنت بديلا وابتعادي عن المشاركة، لكن مصلحتي كانت تتمثل في تأهل المنتخب لأمم إفريقيا لإسعاد الجماهير، وعندما سجل رمضان صبحي هدفه جاء عندي في مقاعد البدلاء للاحتفال معي".