محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، أنه هناك لاعبين من الأهلي والزمالك كانوا يرفضون الذهاب مع منتخب مصر في بعض الأحيان.
وقال حنفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن في وقت سابق حين كان لاعبا تزامل مع لاعبين رفضوا التواجد مع منتخب مصر، وذلك على حسب أهمية المباراة أو البلد التي سيسافرون اليها.
وأضاف:" تلك الواقعة رأيتها من لاعب في عام 1998 وكان لاعب أساسي مع منتخب مصر وكان لاعب مهم وكبير.
وأتم :" هذا اللاعب رفض السفر مع منتخب مصر لانه كان يعلم أنننا سنخرج مبكرا واعتذر بسبب ظروف خاصة وندم بعدها وانا وقتها لم اذهب بسبب اصابة بالرباط الصليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام حنفي: هناك بعض اللاعبين كانوا يرفضون الذهاب لمنتخب مصر لأسباب خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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