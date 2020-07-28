محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، أنه رفض عرضا للعمل في الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أنه يحب خوض تجربة العمل في مجلس إدارة الأهلي وأنه لن يتراجع عن دعم محمود الخطيب رئيس النادي.
وقال غالي في ضيافة برنامج "أوضة اللبس عبر قناة "النهار": "رفضت عرضا للانضمام لاتحاد الكرة، كنت مرشحا للعمل في اللجنة السباعية لكني رأيت أن التوقيت غير مناسب وفضّلت الالتزام بكلمتي مع نادي الجونة".
وأضاف: "كانت فترة مؤقتة ولم تكن دورة كاملة، التطوير الذي كنا سنقوم به على المدى الطويل لم يكن ليظهر، ولا أدرس حاليا الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة".
وتابع: "بالتأكيد سأحب خوض تجربة العمل في مجلس إدارة الأهلي، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة واتخاذ التوقيت المناسب، ويتوقف على مَن سأترشح معهم حتى لا تكون خطوة غير محسوبة تنتج عن فشلي بعدها".
ووجه أحمد حسام ميدو مقدم البرنامج سؤالا لغالي عن إمكانية تراجعه عن دعم محمود الخطيب، ليرد: "سأثبت على موقفي، سأواصل دعم الخطيب لأنه رمز الأهلاوية، قد يصيب أو يخطئ لكنه يظل الرمز".
وأتم غالي قائلا: "سر نجاح النادي الأهلي يتمثل في عدم التقيد بأي مصالح شخصية، لو لم يكن رئيس النادي ذو خلفية كروية سيعاني من مشاكل كثيرة، سواء في تعامله م نجوم الكرة أو في وضع رؤية وتمنية الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر غالي: أحب خوض تجربة الأهلي.. ولن أتراجع عن دعمي للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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