السولية: الأهلي اعتاد على خوض مباراتين في الأدوار الحاسمة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، أنه يفضل خوض مباراتين في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا وليس لقاء واحد.
وأشار السولية في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن لاعبي النادي الأهلي لم يعتادوا على خوض مباراة واحدة في مثل هذه الأدوار الحاسمة.
وقال السولية: "اعتدنا على خوض مباراتين في مثل هذه الأدوار، خوض مباراة واحدة به مخاطرة كبيرة".
واختتم: " خوض لقاء واحد يعني أننا سنلعب في أجواء لسنا معتادين عليها ولو حدث شيئًا ما لن نتمكن من التعويض".
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