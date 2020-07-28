محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن تجديد تعاقده مع الفريق تم في دقائق قليلة بدون وضع أي شروط أو وجود كواليس للتفاوض.

وأشار الشناوي في تصريحات عبر قناة الأهلي، إلى أنه يتمنى مواجهة الزمالك في النهائي الأفريقي، لافتًا إلى أن لقاء الوداد المغربي في قبل النهائي لن يكون سهلًا.

وقال الشناوي: "تجديد تعاقدي مع الأهلي تم في 20 دقيقة، أمير توفيق تحدث معي وطلب عقد جلسة، لم نتحدث في أي شيء وليس هناك أي كواليس، وتم التوقيع سريعًا".

وأكمل: "خوض مباراتين في قبل نهائي دوري الأبطال أفضل كثيرًا، لا قدر الله لو حدثت نتيجة سلبية في المغرب سيكون بإمكاننا التعويض في مصر".

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وأضاف: "لن نتحدث عن حسم الدوري إلا عندما نصل إلى النقطة التي تسمح لنا بذلك، ما زال أمامنا دور كامل والدوري ما زال في الملعب".

وأردف: "دائمًا ما يتحدث قادة الفريق عن ذلك، هذا دور شريف إكرامي وأحمد فتحي وعمرو السولية وأنا، دائمًا ما نتحدث مع كل اللاعبين عن ذلك".

وأوضح: "أتمنى مواجهة الزمالك بالتأكيد في النهائي الأفريقي، من الرائع أن يكون النهائي مصري، لكن مباراة الوداد صعبة للغاية وجاريدو يعلم بنا جيدًا".

واختتم: "جاريدو يستخدم معنا أساليب تجعلنا في حالة نرفزة داخل الملعب، كان يصب غضبه على لاعبي النجم الساحلي ويطالبهم بالدخول بعنف علينا، ونحن قمنا بالضغط عليهم بالرد على ذلك في مصر".