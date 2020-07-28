منافس الزمالك.. الرجاء يتعادل سلبيا أمام الدفاع الجديدي بالدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
سقط فريق الرجاء، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الدفاع الجديدي، في لقاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المغربي.
وتعد هذه هي اول مباراة رسمية للفريقين بعد عودة الدوري المغربي الذ توقف لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كوورنا.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد العودة تقنية الـ VAR في الدقيقة 27 لصالح الدفاع الجديدي، لكن القائمة حرم الفريق من هدف الفوز، بعد تسديدة اللاعب سايمون مسوفا.
وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز السادس، بينما وصل رصيد الدفاع الجديدي لـ 26 نقطة بالمركز الثامن.
ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها سبتمبر المقبل.
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