غالي: راحة تبعدني عن ودية الأهلي.. ولا خلاف مع مسؤوليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام غالي، مدير الكرة بالجونة، أنه لن يحضر ودية الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، مشيرا إلى عدم وجود أي خلاف بينه وبين أي مسؤول في النادي الأحمر.

وقال غالي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "الضغوط التي عشتها طوال حياتي ظهرت علي الفترة الماضية".

وأضاف: "أقضي فترة راحة مع عائلتي في الوقت الحالي لأنني لم أحصل على أجازة منذ اعتزالي كرة القدم، وسأعود لممارسة عملي في نادي الجونة مع استئناف الدوري المصري".

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من جانبه، قال أحمد حسام ميدو مقدم البرنامج إن غياب حسام غالي عن مواجهة الأهلي والجونة وديا يعود لحصوله على راحة، لأن البعض سيفسرها بوجود مشكلات مع النادي الأحمر.

ليرد حسام غالي قائلا: "لا يوجد خلاف بيني وبين أي مسؤول في الأهلي، عندما جاء الأهلي إلى الجونة صافحت الجميع ولم تكن هناك مشكلة، الأهلي هو بيتي وأدخله في أي وقت".

وأتم "الكابيتانو" قائلا: "جمهور الأهلي واعي".