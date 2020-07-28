"الشرقية للدخان" تشيد بقرار الأهلى بتسديد حق رعاية حسين الشحات

قال باسم عادل عضو مجلس ادارة نادي الشرقية للدخان، إن الأهلى سيقوم بتسديد حق الرعاية المستحق لنادي

الشرقية للدخان، على انتقال اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلى.

وأضاف باسم عادل ، خلال برنامج

"الماتش" الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، إن إدارة النادي الأهلى اعتمدت فى قراراتها اليوم، على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال حسين الشحات للقلعة الحمراء والذى سيتخطي، مبلغ مليون جنيه.

وأشاد باسم عادل، بقرار إدارة الأهلى، الذى جاء في إطار احترام الفارس الأحمر، للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحرصًا على العلاقات الطيبة مع إدارة ناديه.