تفاصيل تعاقد بيراميدز مع إيهاب جلال

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إيهاب جلال سيتولى القيادة الفنية لنادي بيراميدز عقب نهاية الموسم الجارى.

وأضاف إيهاب الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن إدارة بيراميدز اتفقت مع إيهاب جلال على تولى تدريب الفريق الأول للكرة بالنادي بدءا من الموسم الجديد.

ولفت إيهاب الكومي، إن إيهاب جلال سيحصل على راتب ضخم يصل إلى 700 ألف جنيه فى الموسم الواحد. "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن إدارة بيراميدز اتفقت مع إيهاب جلال على تولى تدريب الفريق الأول للكرة بالنادي بدءا من الموسم الجديد.ولفت إيهاب الكومي، إن إيهاب جلال سيحصل على راتب ضخم يصل إلى 700 ألف جنيه فى الموسم الواحد.

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