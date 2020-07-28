محمد صلاح : تعاقدي مستمر مع نادي النجوم

قال محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق والنجوم الحالى، إن تعاقده مع نادي

النجوم لايزال مستمرا رغم الإعلان عن جهاز فني جديد.وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج "الماتش" الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إنه لم يحصل على راتبه بنادي النجوم، منذ 6 أشهر تقريبا.كما أوضح محمد صلاح إنه لم يحصل وجهازه المعاون، على مكافأة الصعود للدورى الممتاز، حتى الآن رغم مرور ثلاث سنوات على هذا الإنجاز.وأكد محمد صلاح إن تعاقده مع نادي النجوم، مازال مستمرا إلى الآن، وسيقود التدريبات خلال الفترة المقبلة، عند عودة النشاط، حتى فى حال استقدام جهاز فنى جديد، وذلك من أجل "اثبات حالة"، حتى لايتم شكواه إلى اتحاد الكرة.وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، قد أعلن أمس الأحد، التعاقد مع أحمد عيدعبدالملك نجم الزمالك السابق، ليتولى منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد للفريق.