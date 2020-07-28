محمد فاروق: "دونجا" وقع على رغبة الانتقال إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "دونجا وقع على ورقة رغبة بالانتقال إلى الزمالك، وأكد لمسؤولي بيراميدز استعدادا التام للتنازل عن مستحقاته من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة البيضاء".



وأضاف: "مرتضي منصور رئيس الزمالك، خاطب بشكل رسمي سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، للحصول على خدمات دونجا". التام للتنازل عن مستحقاته من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة البيضاء".وأضاف: "مرتضي منصور رئيس الزمالك، خاطب بشكل رسمي سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، للحصول على خدمات دونجا".

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