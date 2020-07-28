أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يملك إمكانيات فنية هائلة فى مركزه. وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "دونجا لاعب مبشر للغاية وصغير فى السن ويملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، كما أن يعمل على تطوير نفسه ويملك سلاح التصويب بشكل مميز".

وأضاف: "طالبت بإنضمام دونجا للأهلي عندما كان لاعبًا بنادي الأسيوطي ولكن اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء لم تسعي لضمه". كبيرة، كما أن يعمل على تطوير نفسه ويملك سلاح التصويب بشكل مميز".وأضاف: "طالبت بإنضمام دونجا للأهلي عندما كان لاعبًا بنادي الأسيوطي ولكن اللجنة الفنية بالقلعة الحمراء لم تسعي لضمه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام حنفي: طالبت بانضمام "دونجا" للأهلي عندما كان في الأسيوطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.