مجدي عبدالغني: الأهلي يملك إكتفاء ذاتي فى وسط الملعب

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يملك إكتفاء ذاتي فى مركز وسط الملعب، مشددا على أنه من أهم المراكز داخل أى فريق فى العالم.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي يملك بدائل عديدة فى مركز لاعب الوسط المدافع وعلى رأسهم عمرو السولية وأليوديانج، ويلعبان بشكل مميز للغاية لأن بينهما تجانس كبير".
وأضاف: "الزمالك ليس لديه سوي طارق حامد، لأن محمد حسن بعيد عن مستواه ومحمود عبدالعزيز مصاب، وفرجاني ساسي لا يقوم بأدوار دفاعية فى معظم أوقات المباراة".
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