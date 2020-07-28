مرتضى متحدياً أندية إسبانيا وإيطاليا: الزمالك أفضل نادٍ في العالم ‏

تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أندية ‏أسبانيا وإيطاليا، من حيث المنشاّت الاجتماعية داخل مقر كل منهم.‏

وقال مرتضى خلال تصريحاته للجمعية العمومية بالزمالك، والمذاعة عبر

‏القناة الرسمية للنادي:" الزمالك أفضل نادٍ في العالم ويتفوق على جميع ‏أندية العالم بلا استئناء".‏وروى مرتضى منصور حديث جمعه بسيدة مسنة من أعضاء الجمعية ‏العمومية من النادي والتي سخرت من الاصلاحات التي بدأها رئيس ‏الزمالك مع بداية توليه منصبه الحالي، قبل أن تعود بعدها بعام وتوجه له ‏الشكر وتعتذر على موقفها بعد انجازات الانشاء داخل النادي.‏