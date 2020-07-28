مرتضى منصور: الزمالك سيكون مثل العراق إذا رحلت عن رئاسته

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي ‏سيكون مثل العراق إذا رحل عن رئاسة مجلس إدارته.‏

وأضاف خلال كلمة للجميعة العمومية للنادي خلال مناقشة

الميزانية ‏والمذاعة عبر شاشة قناة الزمالك:" أخشى على الزمالك أن يٌقسم مثل ‏العراق عقب رحيلي عن رئاسة النادي".‏وواصل:" هناك عصابات تسعى لهدم الزمالك ويريدون النيل مني ‏ويقللون من انجازات المجلس الحالي".‏وأنهى مرتضى تصريحاته قائلاً:" كنت أنوي الابتعاد عن الرئاسة لولا ‏ضغوط أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوني بإكمال المسيرة الناجحة ‏والاستمرار في قيادة النادي".