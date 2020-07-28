مرتضى منصور: 50 مليون جنيه فائص ميزانية الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ‏ميزانية النادي تقارب من 50 مليون جنيه كفائض بعد الانجازات ‏والانشاءات التي قمنا بها.‏

وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج ‏زملكاوي على شاشة قناة النادي:" استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏

وواصل:"الزمالك سيكون أول نادي في مصر يمتلك

ستاد خاص ملكه، ‏وهي من أموال الجمعية العمومية للنادي وملككم أنت عكس الأندية التي ‏تمتلك ستادات قامت الدولة بتأسيسها".‏وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏