مرتضى منصور: 50 مليون جنيه فائص ميزانية الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ميزانية النادي تقارب من 50 مليون جنيه كفائض بعد الانجازات والانشاءات التي قمنا بها.
وأضاف خلال كلمته للجمعية العمومية للزمالك، والمُذاعة عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي:" استملت النادي وفي خزينته 600 جنيه فقط".
وواصل:"الزمالك سيكون أول نادي في مصر يمتلك
وأتم:" فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال عام قادم".
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