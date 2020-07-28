كارتيرون يكشف رأيه في استكمال الدوري

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادي، لإتاحة الفرصة له، بتوضيح وجهة نظره في أزمة استئناف الدوري.

وأضاف كارتيرون " انا مثل كل مدربي الدوري لا نريد عودة الدوري للأسباب المعروفة الجميع ولا فائدة رياضية من عودة النشاط والموسم سيكون مضغوط والظروف ستكون صعبة على

كل الفرق".

وأردف " هذه الأسباب كنت لا اريد عودة الدوري وبدأ موسم جديد لكن مضطرين ان نلعب مسابقة الدوري حتى لا يتعرض النادي لعقوبات وسنستغل المباريات لتكون أفضل تجهيز لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين".