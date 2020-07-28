كلوب ينتزع عرش جوارديولا كأفضل مدرب في البريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج هذا الموسم، من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحصد كلوب الجائزة، بعدما قاد الريدز لتحقيق لقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاما، لينتزع عرش مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الذي توج بالجائزة، الموسمين الماضيين.



وقال كلوب، عقب استلام الجائزة، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة، والتي تحمل اسم السير أليكس فيرجسون الرائع، فهو رجل أعجبني كثيرًا".



وأضاف: "إنه لشعور خاص للفوز بهذه الجائزة، لأنه تم التصويت عليها من قبل زملائي المدربين".



وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون بصحبة العديد من المدربين الذين توجوا بهذه الجائزة في السنوات السابقة، بما فيهم مدربي ليفربول السابقين، مثل "بيل شانكلي وبوب بيزلي وجو فاجان والسير كيني دالجليش وبريندان رودجرز".



وأتم: "أنا هنا بالنيابة عن جهازي الفني، وأنا جيد كمدرب، لكنهم يجعلونا مجموعة خاصة من عقول تفكر فقط في كرة القدم".

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