رياضة | برشلونة يغير موقفه مع فيدال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يغير موقفه مع فيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، سوف يعيد النظر حول مستقبل نجم الفريق، والذي ارتبط إسمه بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يفكر جدياً في مستقبل التشيلي أرتورو فيدال مع برشلونة، قبل اتخاذ القرار المناسب.

وتابعت الصحيفة، أن مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية وارتفاع لياقته البدنية، جعل برشلونة بعيد النظر في بقاء اللاعب في كامب نو.

وارتبط إسم فيدال بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام كبير من كل من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.