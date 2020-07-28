رياضة | فايلر: اللي بينافس على إفريقيا يفوز بأي نظام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: اللي بينافس على إفريقيا يفوز بأي نظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حظوظ فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد فايلر خلال ظهوره على قناة النادي، أن حظوظ جميع الفرق الأربعة متساوية في الفوز باللقب، ومش سهل نكسب البطولة.

وأضاف: "من حقنا نحلم ونتمني نحقق اللقب ولازم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب ضد الوداد، حتى ندخل الاياب بشكل أفضل".

وتابع: "معنديش مشكلة سواء مباراة واحدة أو ذهاب وإياب واللي عاوز يكسب البطولة لازم يكسب أي ماتش يلعبه بأي نظام ويلعب بأفضل اداء".