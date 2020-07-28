رياضة | فايلر يكشف الصعوبات التي واجهته عند تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يكشف الصعوبات التي واجهته عند تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاكل التي واجهته في بداية تدريب الفريق.

وأكد فايلر خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، أن المشكلة التي كان يواجهه هي ضرورة حل المشاكل داخل الفريق، ليس لاعب فقط ولكن عليه التعامل مع جميع المشاكل.

وتابع: "أنا دوري كمدير فني هو حل المشاكل، الفرقة مش لاعب واحد لكن فرقة كاملة لازم أحل مشاكلها، وأنا بعتمد علي كل اللاعبين مش لاعب واحد".

واختتم: "التعامل هنا هو بمثابة أسرة واحدة، وبنشتغل مع بعض عشان ننجح من غير تفكير ف لاعب بعينه، الجميع يسعى لتطوير المنظومة وتقدمها".