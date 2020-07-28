رياضة | مرتضى منصور: استاد خاص للزمالك من أموال النادي.. وفائض الميزانية 49 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: استاد خاص للزمالك من أموال النادي.. وفائض الميزانية 49 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن أنه بعد بدء إدارة الزمالك في بناء فرع النادي في أكتوبر فسيتم عمل استاد خاص يحمل اسم نادي الزمالك من أموال النادي دون أي دعم من الدولة .

أضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الذي يعقده في النادي حاليا بعد التصويت في الجمعية العمومية للنادي أن هناك فائضا في ميزانية النادي تقدر بـ 49 مليونا و500 الف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تم توفيره بعد الانتهاء من العديد من المشروعات العديدة داخل النادي.

كما أشار منصور إلى أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من فرع النادي في 6 أكتوبر خلال عام، على أن يكون كل اعضاء النادى الحالى هم اعضاء في فرع أكتوبر.