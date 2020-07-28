رياضة | تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع دونجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن تعاقد الزمالك مع دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "دونجا وقع على ورقة رغبة بالانتقال إلى الزمالك، وأكد لمسؤولي بيراميدز استعدادا التام للتنازل عن مستحقاته من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "مرتضي منصور رئيس الزمالك، خاطب بشكل رسمي سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، للحصول على خدمات دونجا".