رياضة | فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25%

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يعتمد على طريقة لعب ثابتة على طول الخط
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه يغير من طريقة اللعب وفقا لمقتضيات المباريات وتوظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.
وقال إن حظوظ الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا 25% حيث وصل أقوى أربع لنصف النهائي.
وشدد على أن مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي صعبة جدا ولا بد من التركيز فيها بكل جدية.
وأشار إلى أن خوض مباراة نصف النهائي من جولة واحدة كان أسهل ولكنه يتعامل مع الأمر الواقع ولا توجد أزمة من إقامة اللقاء من جولتين