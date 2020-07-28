رياضة | فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25%

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: فرصة تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 25% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يعتمد على طريقة لعب ثابتة على طول الخط

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه يغير من طريقة اللعب وفقا لمقتضيات المباريات وتوظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.

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وقال إن حظوظ الأهلي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا 25% حيث وصل أقوى أربع لنصف النهائي.

وشدد على أن مباراة الوداد المغربي في نصف النهائي صعبة جدا ولا بد من التركيز فيها بكل جدية.

وأشار إلى أن خوض مباراة نصف النهائي من جولة واحدة كان أسهل ولكنه يتعامل مع الأمر الواقع ولا توجد أزمة من إقامة اللقاء من جولتين