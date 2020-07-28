رياضة | بعد التأهل للأبطال.. مانشستر يونايتد يبدأ رحلة تعزيز الصفوف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد التأهل للأبطال.. مانشستر يونايتد يبدأ رحلة تعزيز الصفوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي نتائج مميزة تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار، خلال مشواره هذا الموسم في البريميرليج، حيث استطاع التأهل لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد المدرب النرويجي فريقه لتحقيق هدفه الأساسي هذا الموسم رغم أنه لم يكن من المتوقع أن ينافس وقاد المدرب النرويجي فريقه لتحقيق هدفه الأساسي هذا الموسم رغم أنه لم يكن من المتوقع أن ينافس ليفربول البطل أو وصيفه مانشستر سيتي على اللقب لكن عودته لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا تؤشر إلى قرب استعادة النادي لأمجاده.

وقال سولشار: "إنها نقطة انطلاق أخرى وعليك الآن العمل على رفع مستوى اللياقة من أجل فريق أكثر قوة، هناك جوانب إيجابية أخرى من التأهل لدوري الأبطال من بينها المكاسب المالية لكني لا أفكر فيها حالياً، النادي يعرف ما أفكر فيه جيداً وأسعى لتحقيقه".

ويحتاج سولشار لتعزيز تشكيلته في جانبين. Advertisements

فهو يحتاج لإضافة المزيد من الكفاءة للتشكيلة لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي مع تعزيز بعض المراكز المهمة لتحمل ضغوط المنافسة في دوري الأبطال والدوري المحلي.

وقال سولشار: "نحتاج إلى تشكيلة أكثر قوة وأداء أفضل العام المقبل وإلى تعزيز التشكيلة، سنخوض مباراة في منتصف كل أسبوع بدوري الأبطال وهذا يعني ضرورة المنافسة بأفضل تشكيلة ممكنة".