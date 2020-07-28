رياضة | فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتعامل مع اللاعبين بروح الأسرة الواحدة لتحقيق مصلحة الفريق.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه من الصعب إرضاء جميع اللاعبين ولكن في النهاية قراره هو الذي يتم تنفيذه.

وقال إن صالح جمعة لاعب الفريق مهاري جدا ولكن لا بد أن يكون مفيدا لزملائه في الملعب وأن يتحرك في الملعب بشكل إيجابي.

وشدد على أنه مطالب بتطوير المستوى البدني والاجتهاد لكي يكون له دور مع الفريق بالفترة القادمة.