رياضة | فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع شروطه لمشاركة صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يتعامل مع اللاعبين بروح الأسرة الواحدة لتحقيق مصلحة الفريق.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أنه من الصعب إرضاء جميع اللاعبين ولكن في النهاية قراره هو الذي يتم تنفيذه.
وقال إن صالح جمعة لاعب الفريق مهاري جدا ولكن لا بد أن يكون مفيدا لزملائه في الملعب وأن يتحرك في الملعب بشكل إيجابي.
وشدد على أنه مطالب بتطوير المستوى البدني والاجتهاد لكي يكون له دور مع الفريق بالفترة القادمة.