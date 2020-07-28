رياضة | فايلر يتحدث عن مشكلته مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يتحدث عن مشكلته مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمته مع صالح جمعة لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية.

وأكد فايلر خلال ظهوره على قناة الأهلي، أنه لا توجد مشكله بينه وبين أي لاعب داخل الفريق، وهو حريص على منح الفرصة للجميع.

وأضاف: "أنا لا أرغب في التحدث عن لاعبين بشكل شخصي، ولكن لو حللت إمكانيات اللاعيبة مش هتكلم فنيا بس، لا بد من التطرق لأمور أخرى".

وتابع: "صالح لاعب فنيًا كويس لكن بدنيًا مش جيد ولازم يتعلم يجري أكتر ويعمل واجبات دفاعية أكتر ولازم يظهر أنه مختلف عن زملائه ويقدر يفيد الفريق".