رياضة | فايلر يوجه رسالة هامة إلى لاعبي الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التدريبات أهم من المباريات الودية بعد التوقف الطويل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي مساء اليوم الإثنين أن برنامج الإعداد يسير بشكل أكثر من رائع وأن الأهلي سيكون جاهزا لعودة الدوري.

وقال إن أهم شئ بالنسبة له هو التعامل مع الفريق ككل وأن يتعامل مع الفريق بشكل جماعي لا فردي.

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وشدد على أنه دائما ما يحرص على تجهيز جميع اللاعبين ففي حالة الإصابات تجد البديل الجاهز وأن الفريق هو النجم الحقيقي.

وأشار إلى أنه لا يوجد لديه لاعب أساسي وآخر احتياطي وأنه يعتمد على سياسة التدوير للتعامل مع ضغط المباريات.

وقال إنه يتقبل غضب اللاعب الذي با يشارك ولكنه أوصل رسالة للجميع بأن مصلحة الفريق هي الأهم