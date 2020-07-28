رياضة | فايلر: كنت متحمسًا للغاية لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر: كنت متحمسًا للغاية لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بالفخر بعدما علم بأنه أحد المرشحين لتدريب الفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي بأنه لم يتردد في الموافقة على تدريب النادي الأحمر، وكان متحمسا للغاية لأن الأهلي أحد أكبر الأندية في إفريقيا.

وتابع بأن مستوى كرة القدم المصرية عال ولدينا لاعبين موهوبين لكن النقطة السلبية هي التحرك بدون كرة بشكل جيد.

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وعن حظوظ الفريق في البطولة الإفريقية أكد بأن مباراة الوداد المغربي ستكون صعبة للغاية حيث يرى بأن الدور نصف النهائي يضم أفضل ٤ فرق تأهلت في البطولة.

وأشار إلى أن الأندية التي تأهلت للدور نصف النهائي لديهم مستوى فني عال ولديهم الرغبة في تحقيق اللقب.

وأكمل حديثه بأن فريقه لا بد أن يحالفه التوفيق والفريق لديه فرصة كبيرة في حصد اللقب.